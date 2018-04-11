﻿ Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ

11.04.2018 - 12:37

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» не совладал с турецким «Эджзаджибаши» и во втором финальном матче женского Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неделю назад в Беларуси подопечные Виктора Гончарова отобрали у грозных соперниц один сет, но проиграли при этом три. 10 апреля в Стамбуле события развивались для минских девушек еще печальнее. Они отдали хозяйкам все три партии с одинаковым счётом 17:25.

Несмотря на то, что равной борьбы в этом финале не получилось, «Минчанка» всё равно может занести сезон себе в актив. Сам факт того, что белорусский клуб подобрался на столь близкое расстояние к европейскому трофею, является для нашего волейбола грандиозным успехом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»
«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»
Как волейболистки «Минчанки» готовятся к Кубку ЕКВ? Репортаж СТВ
Как волейболистки «Минчанки» готовятся к Кубку ЕКВ? Репортаж СТВ
«В этой игре я испытала все эмоции – гнев, злость спортивную и счастье». Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка ЕКВ
«В этой игре я испытала все эмоции – гнев, злость спортивную и счастье». Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка ЕКВ
«Минчанка» вышла в полуфинал Кубка ЕКВ, обыграв российскую «Уралочку» со счётом 3:0
«Минчанка» вышла в полуфинал Кубка ЕКВ, обыграв российскую «Уралочку» со счётом 3:0
«Мы будем давать бой». Как «Минчанка» готовится ко второму матчу с «Уралочкой»
«Мы будем давать бой». Как «Минчанка» готовится ко второму матчу с «Уралочкой»
Первую партию начали расслаблено, но потом собрались и выиграли. Волейболистки «Минчанки» – о победе над французской командой «Безье»
Первую партию начали расслаблено, но потом собрались и выиграли. Волейболистки «Минчанки» – о победе над французской командой «Безье»
«Минчанка» обыграла французскую команду «Безье» со счетом 3:1
«Минчанка» обыграла французскую команду «Безье» со счетом 3:1
Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках
Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках
Все новости по теме Волейбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru