Волнительный и трогательный момент. Как прошли первосентябрьские линейки в Беларуси
Новости Беларуси. 2 сентября первосентябрьский дебют у 8 школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Бресте новостройка одна из крупнейших в стране.
Только первых классов здесь два десятка, всего же здесь встретили 1700 ребят областного центра. Но есть и примеры, когда из крупных городов переезжают учиться в сельские школы, где оснащение и качество знаний совсем не уступают столичному уровню.
Калейдоскоп этого дня в репортаже Алена Сыровой.
Шаговая доступность, а значит возможность поспать подольше и раньше стать самостоятельным – важная деталь не только для второклассницы Яны, но и еще 1800 ребят, которые будут учиться в самой большой школе Гродненского региона и второй по размеру в Беларуси.
Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу
Два бассейна, тренажёрные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты и конечно, учебные классы – расположились в четырехэтажном здании в молодом микрорайоне Ольшанка. Новая школа уже снискала репутацию самой востребованной. Здесь есть даже ученики 1-го Т класса.
А вот Кристина Михаленко географической близости предпочла камерную обстановку сельской школы и два года назад переехала в деревню к бабушке. Сегодня она одна из 9 одиннадцатиклассников Поболовской средней школы.
И вопреки стереотипам, требования здесь не ниже городских, да и оснащение теперь точно не уступает. Обновили пищеблок, оборудовали компьютерный класс.
А вот спортинвентарь и музыкальные инструменты прямо на школьной линейке передал в подарок первый вице-премьер Александр Турчин.
Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам
Но, конечно, школьники сегодня об этом задумываются меньше всего, скорее размышляют над тем, кем же станут, когда вырастут.
Маргарита Млынарчик, ученица Пуховичской средней школы:
Я буду учиться науке, произведения читать, считать даже больше, чем до 100. Я хочу стать доктором, и мне в школе знания пригодятся.
Вообще среди ответов учеников Пуховичской средней школы лидируют гуманитарные направления. Зная это, министр информации Александр Карлюкевич в родные стены приехал с тематическим подарком.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Сёлета, калі працягваецца такая трылогія, згодна указу Прэзідэнта, Год малой радзімы –2018, 2019, 2020, безумоўна, настаўнікі і вучні нешта новае адкрыюць пра свой родны край. Таму будзе, я думаю, цікавы падмурак для будучых сацыяльных і эканамічных здзяйсненняў нашай краіны.
Кстати, еще одним подспорьем для ребят стала возможность влиться в будущую профессию. Для тех, кто видит себя аграриями, здесь работают специальные классы. Ребят знакомят с основами сельского хозяйства и передовыми технологиями. Наиболее старательные в профильные вузы смогут поступить по результатам собеседования, минуя ЦТ.
Еще один пример удачного сотрудничества: представители Следственного комитета побывали на торжественной линейке в Лицее №1.
Именно тут работают целых два общественно-гуманитарных класса правовой направленности, созданные под эгидой ведомства. Сегодня у ребят была возможность пообщаться со своими будущими коллегами.
Но все же главные герои сегодняшнего дня – школьники.
И не только поразговаривать, но еще и позаниматься спортом одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов, сыграть в теннис, футбол, хоккей и получить знания в более, чем в сотни кабинетов, смогут ученики самой большой школы Брестского региона. Она одна из числа восьми новостроек в стране, которые впервые открывают двери для учеников.
Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:
Очень классно, новое. Строили, я думаю, с применением всех современных норм. Видно, что и подъёмники есть для инвалидов. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.
Но все же важнее условий, в которых идет учеба только те, кто дает знания. Полсотни педагогов Бобруйской спецшколы ежегодно готовят к поступлению в вузы ребят с нарушениями слуха и вдохновляют их своим примером.
«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка
Первый звонок в этой школе прошел на языке жестов, но сотня особенных ребят по желанию учиться, радостью от встречи с друзьями и предвкушением нового – ничем не отличаются от сотен тысяч белорусов, для которых сегодня прозвенел звонок на первый в этом учебном году урок.
Он традиционно посвящен не сложным математическим задачам или грамматическим нюансам, а тому, что зависит от каждого из этих ребят – жизни в нашем общем доме.
Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»
Начало нового учебного года. Трогательный момент для школьников, ответственный для педагогов, волнительный для родителей. Звуки первого звонка по всей стране объединили миллионы белорусов. По традиции в этот день рядом со учениками и Президент.
2 сентября Александр Лукашенко приехал на открытие столичной школы-новостройки. Здесь Президент не просто пообщался со школьниками и педагогами, но и провел урок для старшеклассников: задавал ученикам вопросы и даже вызывал к доске.
Детали в репортаже Ольги Коршун.
В 2019 году школьникам повезло. Каникулы стали на день длиннее, и торжественные линейки проходят 2 сентября. Первый звонок прозвенел для более миллиона ребят. Для них открыты более 3 тысяч школ по всей стране. 7 из них принимают школьников впервые.
Ольга Коршун, корреспондент:
В этом столичном районе новую школу действительно ждали. Вокруг ведётся активная застройка. Много молодых семей. И две действующие просто не справлялись. Работали в 2 смены. Новая 93-я школа примет всех желающих. В этому году учиться в ней будут около тысячи ребят.
Это по-настоящему волнительный день для Арины. Девочка идет в первый класс, а впереди еще выступление на линейке. Но в общем цели на ближайшие 11 лет расставлены. Хочет стать провизором, для этого собирается делать упор на химию.
Не меньше чем сами первоклашки волнуются их родители и в душе даже завидуют современным школьникам. Тренажерные зал, теннисные корты, лыжи, футбол, гандбол – и это только часть активностей. Есть все для творчества и учебы. Все-таки раньше о такой школе могли только мечтать.
Нина Богданова, телеведущая, певица:
Сегодня не могла заснуть. Наглаживали, думала: как, что, какая судьба его ждет, какой социум, общение с детьми. Для родителей первоклассника это тоже определенный стресс.
До первого звонка остается совсем чуть-чуть. А школьный дворик взрывается аплодисментами, когда на авансцене появляются главные виновники торжества. В этом году в 93-й школе 5 первых классов, и то ли еще будет.
Эта линейка запомнится еще и тем, что школьники ждут в гости главу государства. Президент традиционно уже проводит День знаний в компании юных белорусов. А эта школа располагается в знаковом для него месте – недалеко военный городок, в Уручье в свое время служил глава государства. Он хорошо помнит эти места. Сейчас здесь – целый микрорайон и новая современная школа. Главное – научить детей использовать ее возможности по максимуму.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы хотите быть конкурентными и конкурентноспособными в этой жизни (при всей сложности, нежелании учиться порой, тяжести этого образования) надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. В противном случае в будущей жизни вам делать нечего. Не только без образования, а главное – без знаний.
Надо преодолеть себя (я обращаюсь к вам, ребята, особенно к старшеклассникам), и получить максимум от того, что надо получить в школе. И дело не только в том, что более половины наших детишек, старшеклассников, постараются поступить в вузы. Дело даже не в этом. Сегодня жизнь настолько усложнилась, что вам будет очень сложно просто быть рабочим. Потому что рабочий – это уже непросто, это новая очень сложная тяжелая техника. Это я вижу очень по сельскому хозяйству. Если раньше можно было – вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны. Пришла очень сложная техника, в которой просто так разобраться сложно.
Мой вам совет: возьмите в школе то, что вы должны взять, потому что завтра, уйдя из школы, вы это уже не возьмете, потеряете время. Не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»: возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы.
А вот перед Денисом такой выбор уже не стоит. Его профессиональный путь предопределен – он из семьи потомственных военных, после школы готовится поступать в летное училище.
В школе есть уроки труда. В швейной мастерской вовсю идет работа. Глава государства не раз говорил, что дети должны уметь работать руками и обладать хотя бы элементарными навыками. Говорит, такие умения в будущем как найдешь. Проверено на собственном опыте.
Александр Лукашенко:
Каждая девочка должна уметь вот это делать. Ну, может, чуть-чуть меньше, потому что это уже слишком. Хотя раньше девчата и вязали и носки, и свитера. В наше время и мужиков учили. Я умею пуговицы пришивать: и сквозняком, и на ножке.
Вотчина ребят – мастерские по обработке металла и дерева. Особая гордость – 3D-принтер. На этих уроках хотят объединить ручной труд и современные технологии. Ведь сегодня любая профессия, даже рабочая, требует недюжинных знаний.
Об этом глава государства расскажет ученикам 10 класса во время общения. Просто уникальный случай. Президент проводит настоящий открытый урок.
Александр Лукашенко:
Сразу сердце дрожит, когда заходишь в класс. Когда-то я тоже начинал так.
Глава государства даже вызывает к доске. Правда, чтобы не спросить, а скорее услышать голос нового поколения. А их интересует выбор профессии и не пойти ли в IT. А еще как сделать нашу жизнь удобнее и технологичнее. Президент отмечает, что мы идем по этому пути, но и терять связь с традиционными ценностями не стоит.
Александр Лукашенко:
Не теряйте контакт с традиционным носителем знаний – книгой. Хотя бы чтобы дома были в библиотеке книги, для красоты, как раньше было, в мои времена, может не все читали, но считали за честь купить книги и так поставить. Не забывайте об этом.
Что касается экологии, молодых людей он волнует неспроста и глава государств делится своими наблюдениями. К примеру, на Западе люди стремятся уехать из большого города, быть ближе к природе. А у нас наоборот – все хотят жить в центре мегаполиса, и зря.
Александр Лукашенко:
Что такое центр города с точки зрения экологии? На Кольцовой дороге много машин, но машина передвигается на большой скорости. Сжигается все топливо. Нет этой грязи, которая выбрасывается на проспекте Независимости. И потом, на Кольцовой постоянно продувается.
Много говорили, как выбрать будущую профессию. Пока в школе, нужно пробовать все, но без научных излишеств. Говорили и о борьбе с вредными привычками, и об опасных зависимостях. К примеру, наркотики и как с ними бороться. Далеко не детские темы, но важно их обсудить. В целом, Президент общался с ребятами на равных. Разговор длился почти час. На память школьники попросили фото.
В школе хорошая спортивная база. Есть бассейны, теннисные корты, залы для занятий гимнастикой и танцами. Вот юные баскетболисты готовы показать мастер-класс.
Школа сотрудничает с минским гандбольным клубом. Занятий несколько дней в неделю. Берут в группу детей с 8 лет. Пока успехи впереди, но задатки чемпионов точно есть.
На удачу Президент подписал гандбольный мяч. Юные спортсмены обещали не подвести. Тем временем, глава государства оставил запись в книге почетных гостей, а дети подарили Президенту подарки, созданные своими руками. Они займут свое место в музее Дворца Независимости.
Когда Президент уже покидал школу, на улице собрались родители. Александр Лукашенко поздравил их с началом учебного года и подбодрил. Все-таки учиться – процесс не из легких. Но без него в современном мире никак.
Президент потребовал не ограничивать школьников в выборе блюд: «Не позорьтесь. Лучше вообще не кормите»
Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»
Александр Лукашенко вспомнил, как обучал деревенских детей понятию материи
Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?