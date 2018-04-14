Вопрос дня: Где минчане планируют провести длинные выходные перед Радуницей?

Минчане рассказали, где планируют провести длинные выходные перед Радуницей.
Подробнее – в видеоматериале.
Минчане рассказали, где планируют провести длинные выходные перед Радуницей.
Подробнее – в видеоматериале.
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