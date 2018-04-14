﻿ Вопрос дня: Где минчане планируют провести длинные выходные перед Радуницей? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Вопрос дня: Где минчане планируют провести длинные выходные перед Радуницей?

14.04.2018 - 10:52

Минчане рассказали, где планируют провести длинные выходные перед Радуницей.

Подробнее – в видеоматериале. 

Вопрос дня: Где минчане планируют провести длинные выходные перед Радуницей?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вопрос дня: Что белорусы думают о белорусской продукции?
Вопрос дня: Как белорусы готовятся к Пасхе?
Вопрос дня: Что белорусы любят искать в интернете?
Вопрос дня: в чем белорусы видят проявление весны?
Вопрос дня: что объединяет белорусов и россиян
От русского языка, тренировок и платья: минчане рассказали о своих зависимостях
Опрос: какими продуктами питания может гордиться Беларусь? (видео)
Опрос белорусов: 74% граждан позитивно откликаются о работе органов госуправления в стране
Опрос белорусов: 74% граждан позитивно откликаются о работе органов госуправления в стране
Все новости по теме Опросы в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru