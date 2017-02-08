новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Вопросы, которые сегодня беспокоят Европу: что обсудят на заседании сессии ПА ОБСЕ в Минске

08.02.2017 - 21:20

Новости Беларуси. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Президент.

Ежегодная встреча парламентариев организации состоится в июле 2017.

Она проведет в белорусской столице более 300 парламентариев из 56 стран. Провести ее на высоком уровне поручено оргкомитету, который возглавил спикер палаты парламент.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны. Я думаю, что мы сможем показать нашу страну, наши возможности, нашу культуру.

В рамках ПА ОБСЕ пройдет масштабное пленарное заседание, пройдут заседания постоянно комитета, общих комитетов по политике, безопасности, экономике, окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека. Это будет обсуждение всего спектра вопросов, которые сегодня беспокоят Европу.

Вопросы, связанные с проведением сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, обсуждались в декабре 2016 в Минске

на встрече Александра Лукашенко с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Тогда Президент заявил, что «сессия должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в Европейском регионе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы, которые сегодня беспокоят Европу: что обсудят на заседании сессии ПА ОБСЕ в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

По рекомендации ОБСЕ Центризбирком представил Президенту предложения по улучшению избирательной системы Беларуси
По рекомендации ОБСЕ Центризбирком представил Президенту предложения по улучшению избирательной системы Беларуси
Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны: заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет Минске в июле 2017 года
Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны: заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет Минске в июле 2017 года
Создан оргкомитет по проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Создан оргкомитет по проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Встреча белорусских парламентариев с делегацией ОБСЕ
Минск готов стать масштабной дискуссионной площадкой во время проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
Беларусь и ОБСЕ заинтересованы в максимально открытом и эффективном диалоге
Заместитель председателя ПА ОБСЕ: вместе работать во имя процветание независимой Беларуси
Заместитель председателя ПА ОБСЕ: вместе работать во имя процветания независимой Беларуси
Александр Лукашенко на встрече с представителями ОБСЕ: если мы будем разговаривать через забор, то ни о какой безопасности речи быть не может
Александр Лукашенко на встрече с представителями ОБСЕ: если мы будем разговаривать через забор, то ни о какой безопасности речи быть не может
ЦИК Беларуси
Делегация БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибывает в Минск 19 декабря
Все новости по теме ОБСЕ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru