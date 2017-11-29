﻿ Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны

29.11.2017 - 18:42

Новости Беларуси. А вот этими учениками учителям гордиться и гордиться. Воспитанники Марьиногорской школы № 2 адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И это – сделали юноши 7 и 8 классов. Сейчас уроки проходят с помощью онлайн-тестов и мобильного приложения. За компьютеризацию истории ученики удостоились первого места на республиканском конкурсе «Патриот. BY».

Над разработкой ребята работали все лето. Это не первая награда юношей в программировании. Раньше они удостоились награды за компьютеризацию операции «Багратион».

Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву
«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт
Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт
Землю с братской могилы в Витебском районе передадут родственникам погибшего солдата в Азербайджан
Землю с братской могилы в Витебском районе передадут родственникам погибшего солдата в Азербайджан
Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»
Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»
Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения
Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения
В Могилевской области перезахоронили останки воинов Красной Армии
В Могилевской области перезахоронили останки воинов Красной Армии
Надписи на трех языках в память о жертвах «Холокоста»: в Руденске открыли уникальный памятник
Надписи на трех языках в память о жертвах «Холокоста»: в Руденске открыли уникальный памятник
Все новости по теме Великая Отечественная война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru