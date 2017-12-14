﻿ Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят

14.12.2017 - 12:09

Новости Беларуси. Благотворительное объединение «Мир без границ» поздравило с Новым годом маленьких белорусов в рамках ежегодного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки получили 235 ребят с особенностями психофизического развития. Среди них воспитанники 10 детских домов-интернатов, а также малыши из малоимущих семей.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я хотел бы обратиться ко всем неравнодушным людям, чтобы они присоединялись к этой акции, потому что тот маленький подарок или внимание, которое будет оказано семьям с детьми-инвалидами, оно очень важно.

Благотворительный марафон «Наши дети» воплощает заветные мечты. Для воспитанников интернатов новогодняя елка – одна из них. В программе – номера  лучших белорусских исполнителей, музыкантов и артистов цирка. 

Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году
Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году
Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом
Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом
Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?
Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?
К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт
К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт
Когда в Минске включат новогоднюю иллюминацию?
Когда в Минске включат новогоднюю иллюминацию?
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Фейерверк в новогоднюю ночь в Минске продлится 15 минут
В Минске приступили к украшению главной елки страны
В Минске приступили к украшению главной елки страны: фотофакт
Ожидание чуда, ожидание праздника: выставка «Калядная зорка» открыла акцию «Наши дети»
Ожидание чуда, ожидание праздника: выставка «Калядная зорка» открыла акцию «Наши дети»
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru