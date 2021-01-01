Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием
Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ сегодня, 1 января, исполняется 20 лет. Именно в этот день в уже далеком 2001 году в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За эти годы СТВ заслужило доверие зрителей не только столичного региона, но и всей страны. Востребованность и популярность являются закономерным результатом слаженной командной работы профессионалов высокого уровня, знающих и любящих свое дело, честно и достойно выполняющих журналистский долг.
Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.
Поздравляем с 20-летием СТВ и всех наших зрителей, которые эти годы были вместе с нами, подсказывали нам интересные поводы для сюжетов, заставляли переживать вместе с героями наших репортажей и фильмов, а еще помогали нам становиться лучше.
С юбилеем наш телеканал поздравили и российские коллеги. Руководство ВГТРК пожелало нам успехов и новых проектов и выразило надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.
К поздравлениям в адрес телеканала присоединился и Белорусский союз журналистов. В объединении отметили, что «Столичное телевидение» сегодня является брендом отечественной журналистики, сплавом профессионализма и креативности.
СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?
Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.
Мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Я бы пожелала СТВ остаться на плаву в этом огромном информационном океане, который штормит сейчас особенным образом. И пусть кто-то скажет, что эра телевидения уже закончилась. Нет, она не закончилась. Я думаю, что у нас еще все самое интересное впереди.
Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Те люди, которые приходят сюда, они ведь по-хорошему (да простят меня коллеги, но это тоже правда) своеобразные, по-хорошему сумасшедшие. Я желаю, чтобы мы сохранили эту жилку авантюризма, сумасшествия, желание работать в любое время суток.
Это то, с чего СТВ когда-то начиналось, когда мы не имели понятия, что такое 8-часовой рабочий день, что такое выходной. Когда еще не было мобильных телефонов, но еще были домашние. Когда тебе звонят в 3 часа ночи: «А давай обсудим твой завтрашний сюжет». И это никого не смущало.
Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
Каналу я желаю, чтобы зрительская аудитория расширялась и, конечно, зрители в большинстве своем были благодарны за тот труд, который делает вся команда.
Виктория Ходосок, ведущая СТВ:
Нашему телеканалу СТВ я пожелаю становиться круче и только интереснее. За долгие годы работы мы очень сильно выросли и в техническом плане, и в плане журналистов, базы. Мы стали сильнее. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году мы стали еще сильнее, чтобы наш коллектив еще более сплотился и мы стали самым крутым телеканалом в Беларуси.
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