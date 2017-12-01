Война рано или поздно закончится, люди хотят жить: Лукашенко и Рахмон обсудили создание производств в Таджикистане и Афганистане

Новости Беларуси. Акцент на экономическое развитие: перспективы сотрудничества Минска и Душанбе 1 декабря обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Таджикистана договорились активно расширять производственную кооперацию и укреплять деловые контакты. Планируется, что уже в 2018 году в Таджикистане пройдет совместный бизнес-форум и выставка белорусских товаров. Это поможет продвижению нашей продукции, в том числе на рынки третьих стран, таких как Пакистан и Афганистан.