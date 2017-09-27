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Воздвижение Креста Господня отмечают православные

27.09.2017 - 12:00

Новости Беларуси. Воздвижение Креста Господня отмечают православные. Торжественные службы проходят 27 сентября во всех храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из 12 главных праздников церковного календаря.

Верующие вспоминают, как в IV веке был обретен Крест, на котором распяли Христа. По преданию, его нашли возле Иерусалима на горе Голгофе. В память о страданиях и смерти Спасителя Воздвижение Креста Господня проходит в строгом посту. С этого дня у крестьян начинались рубка и соление капусты. До того, как на наших землях появился картофель, она была вторым после хлеба продуктом питания в каждой семье. По народным наблюдениям в это время заканчивалось «бабье лето» и приходила настоящая осень.

Воздвижение Креста Господня отмечают православные

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