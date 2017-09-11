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Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки

11.09.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Три станции метро – Малиновка, Каменная Горка и Уручье - теперь станут причалом для велотранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь установили так называемые перехватывающие парковки. Для белорусской столицы - это новшество. Сохранность двухколесного транспорта не гарантируется, но для культуры велодвижения – шаг вперед. Сейчас велосипедисты, как правило, оставляют свои двухколесные средства передвижения у входа в метро, у торговых центров или в ближайших дворах.

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Идея объединить два вида транспорта, совместить удобство проезда к метро на велосипеде, чтобы не идти далеко пешком и не пользоваться подвозными автобусами, троллейбусами и скорость метро

Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки

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