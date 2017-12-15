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Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске

15.12.2017 - 21:02

Новости Беларуси. 15 декабря в Большом театре начался IV Минский международный конкурс вокалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На конкурс поступило более 200 заявок из 20 стран, в том числе из Китая, США, Франции и Израиля. Некоторые из участников – еще студенты музыкальных академий, другие – уже опытные артисты большой сцены. Как они признаются, не столько желание взять гран-при (а это 10 тысяч долларов), сколько шанс показать себя привел их в Минск. Ведь среди жюри – директоры и художественные руководители театров оперы, артисты с мировыми именами.

Ксения Прошина, участница конкурса (Россия):
Это мой самый серьезный конкурс. Мой первый серьезный конкурс, потому что я пока только учусь, стажируюсь в Италии у маэстро Сваба. Очень захотелось принять участие.

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это очень большая школа. Насколько ты справляешься с нервами, насколько ты можешь вынести то, что ты делаешь в классе с педагогом. И, конечно, это общение. Это возможность показать себя миру, презентовать себя. И в случае победы это, конечно, какие-то карьерные предложения.

Третий тур конкурса – единственный в открытом формате и доступный зрителю. Он пройдет в виде гала-концерта, на котором каждый из 10 финалистов выступит дуэтом с артистом Большого театра. К слову, билетов на концерт уже не осталось.

Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Фото. Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Фото. Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Фото. Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Фото. Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске

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