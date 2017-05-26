новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Возможность задать свои вопросы Президенту выпадает не каждый день: ученики поделились впечатлениями от беседы

26.05.2017 - 23:57

Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А напоследок ребята подарили Президенту картину. Как пообещал Александр Лукашенко, она займет почетное место на выставке во Дворце.

В целом же «диалог на равных» всем ребятам понравился: оценили доверительный тон разговора и искренние ответы.

Кирилл Стояков, учащийся гимназии:
Больше всего мне запомнился вопрос о том, как Александр Григорьевич стал Президентом, какой он путь прошел и то, чем он занимался в студенчестве.

Полина Жданок, учащаяся гимназии:
Александр Григорьевич открыто и не стесняясь – это очень приятно меня удивило – говорил о том, что ему очень важна молодежь.

Что ему очень важны дети, их здоровье, как они живут. И чтобы дети были будущим нашей страны.

Алексей Сутько, учащийся гимназии:
Это было весьма интересно. Возможность задать свои вопросы Президенту выпадает не каждый день. Разумеется, нам больше всего запомнились вопросы, связанные со сферой образования и со здравоохранением, поскольку это то, в чем мы варимся каждый день.

Как бы то ни было, впечатления от такого диалога у ребят останутся надолго. Уже за кадром все они признаются: с нетерпением будут ждать такой встречи вновь.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Встреча Президента со школьниками 26 мая: учебники, ЦТ, начало уроков и самые интересные вопросы от ребят
Встреча Президента со школьниками 26 мая: учебники, ЦТ, начало уроков и самые интересные вопросы от ребят
Игорь Карпенко: Вернуться к системе УПК, только в новом виде
Игорь Карпенко: Вернуться к системе УПК, только в новом виде
Такого никогда еще не видел: впечатления от экскурсии по Дворцу Независимости
Такого никогда еще не видел: впечатления от экскурсии по Дворцу Независимости
Глава государства рассказал школьникам о том, как стать Президентом
Глава государства рассказал школьникам о том, как стать Президентом
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко о любимом школьном предмете младшего сына: Это, конечно, история
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент озвучит требования к учебникам: Чтобы ученик, решая задачу, понимал, что это его жизнь
Александр Лукашенко: Ты не то делаешь, не надо в 9 часов – это мой родной сын выступал сегодня в семь часов утра
Александр Лукашенко: Ты не то делаешь, не надо в 9 часов – это мой родной сын выступал сегодня в семь часов утра
26 мая на базе 61-й столичной школы Президент пообщался с представителями учащейся молодежи из всех регионов Беларуси
Александр Лукашенко: за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте не видит преподаватель человека – это плохо
Все новости по теме Государственная политика в области образования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru