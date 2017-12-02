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Возведение молочно-товарных комплексов и первый урожай: в Оршанском районе делают ставку на модернизацию АПК

02.12.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Строительство современных молочно-товарных комплексов и первый урожай в новых теплицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оршанском районе делают ставку на развитие АПК. В ближайшие два года здесь планируют построить свиноводческий комплекс и несколько ферм.  Такой системный подход к развитию животноводства в регионе даст толчок и перерабатывающим предприятиям. 

Система тумана, автоматический полив и свет 20 часов в сутки.  В филиале «Тепличный» лето теперь не закончится никогда. Свежайшие зелень, огурцы, а скоро и томаты – не менее трех тысяч овощей за холодный сезон планируют отправить потребителю из Орши.

Анастасия Бут, СТВ:
Новые теплицы в хозяйстве ввели всего два месяца назад. И за это непродолжительное время успели посадить, вырастить и собрать 250 тонн огурцов. Благодаря современным технологиям цветок превращается в полноценный товарный продукт превращается всего за 2 недели.

Строительство новых теплиц на четырех с половиной гектарах обошлось в 42 миллиона рублей. Для овощей созданы все условия. Не хуже должны жить и животные. К концу декабря завершат модернизацию молочно-товарной фермы в «Лариновке». К новому году закончится и масштабная перестройка комплекса в Стайках.

Виктор Дубинец, заместитель директора филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
По завершению этого объекта, планируем начать новый комплекс на 1200 голов. Там уже будут современные новые технологии, ферма будет роботизированная. Это приведет к чему у нас. Повышение заработной платы, молоко все будет идти классом экстра, производительность труда увеличивается. Это показатель экономической эффективности.

В Оршанском районе до 2020 года планируют построить 4 молочно-товарные фермы, крупный свиноводческий комплекс. Основные проекты уже утверждены и определены источники финансирования.

Владимир Машеро, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Увеличено будет валовое производство, увеличены будут рабочие места дополнительные – порядка 100 рабочих мест. И, соответственно, благодаря этим фермам надеемся увеличить удой, как планируется по развитию данного района на уровне 6 тысяч. Чтобы этот район был лидером в области. И доил больше всех на корову.

Александр Позняк, председатель Оршанского райисполкома:
Продукция должна иметь высокую добавленную стоимость. Поэтому предусмотрена, в том числе, и реконструкция мясокомбината. В частности, строительство нового убойного цеха, что позволит однозначно сертифицировать продукцию для выхода ее на международные крупные рынки. Точек приложения сил несколько в сельском хозяйстве. Мы, считаем, что это даст стабильное, что самое главное, стабильное увеличение продукции сельского хозяйства, загрузку мощностей и, соответственно, повышение заработной платы.

В разрезе Витебской области Оршанский АПК занимает лидирующие позиции уже сегодня. Тем не менее, есть куда двигаться.  Одно из важнейших направлений  –  животноводство. На 100 гектаров земли здесь приходится  15 коров.  А нужно – в два раза больше. Потому строительство и модернизация ферм и комплексов – задача номер один.

Возведение молочно-товарных комплексов и первый урожай: в Оршанском районе делают ставку на модернизацию АПК

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