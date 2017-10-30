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Врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи: Возможно, положительно скажется то, что вода холодная

30.10.2017 - 15:19

Новости Беларуси. Тонувший в Свислочи мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы жизни нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 30 октября сообщили во 2 городской детской больнице.

Ребенок находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. По словам очевидцев, мальчик находился в воде около трех минут.

Василий Бараш, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 2 городской детской клинической больницы:
Возможно, положительно скажется то, что время года – поздняя осень. Вода холодная, а гипотермия всегда в какой-то степени защищает организм. Сегодня ситуация контролируемая, и сию минуту жизни ребенка, мы считаем, ничего не угрожает.

В плане последствий, восстановления центральной нервной системы – время покажет.

Напоминаем, ЧП произошло на набережной в районе Комсомольского озера. Случайный прохожий – 15-летний первокурсник колледжа – бросился в воду и вытащил мальчика на берег. Бригаде скорой медицинской помощи ребенок был передан без дыхания и сердцебиения. Врачи все же смогли запустить сердце ребенка. По факту происшествия милиция проводит проверку.

Состояние тонувшего в Свислочи мальчика стабильно тяжелое

Врач о состоянии мальчика, который тонул в Свислочи: Возможно, положительно скажется то, что вода холодная

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