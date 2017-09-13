Врачи районной больницы в Логойске больше не будут проводить процедуру аборта

Новости Беларуси. Логойск стал городом без абортов. Врачи районной больницы не проводят эту медицинскую процедуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в исключительных случаях. Такая позиция докторов уже приносит свои результаты. С каждым годом женщин, которые принимают решение стать мамами, там становится всё больше. Если так пойдет и дальше, то не исключено, что к этой инициативе присоединятся и другие белорусские города. Но как быть с теми, кто считает, что современная женщина сама вправе решать, сколько у нее должно быть детей?