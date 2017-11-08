новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Время отберет лучших: выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске

08.11.2017 - 23:18

Новости Беларуси. 8 ноября в Минске открылась выставка фоторабот времен послевоенного СССР. Автор экспозиции – Юрий Иванов, чье имя давно стало известным в истории фотографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 47 лет работы фотокорреспондентом ему удалось запечатлеть практически все переломные моменты в судьбе советского человека.

Юрий Иванов, автор выставки:
Моя мама всегда говорила именно после войны: «Лишь бы не было войны». Это всегда жило в народе, в любом народе после войны – лишь бы не было войны.

У каждого фотографа есть свой взгляд на жизнь, и это надо ценить, потому что есть такое понятие – «почерк фотографии». Я в фотографии своих коллег узнаю. Пусть их будет больше – время отберет лучших.

Особое место среди выставленных работ занимает легендарная «Летучка»: в 1990 году снимок признали лучшим в мире за 10-тилетие. Увидеть этот исторический кадр можно до конца ноября.

Время отберет лучших: выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске
Фото. Выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске
Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске
15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ
15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ
Египтологи о выставке в Минске: «Очень дёшево сделанные имитации» и «Прыклады таго, як не трэба рабіць копіі»
В Национальном художественном музее открылась выставка немецких художников первой половины XX века
В Национальном художественном музее открылась выставка немецких художников первой половины XX века
«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске
«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске
На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке
Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)
Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)
Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска
Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска
Все новости по теме Выставки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru