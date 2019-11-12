Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.
Корреспондент Виктория Ходосок побывала на одном из участков.
Виктория Ходосок, корреспондент:
На участке уже есть первые избиратели, несмотря на раннее время. Мы сегодня работаем на избирательном участке № 474 в Минске. Это один из порядка 6 тысяч по всей стране.
Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.
Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.
Досрочное голосование удобно для многих. Процедура пользуется успехом во многих странах. Во время прошлой кампании досрочно свой выбор сделали 31 % избирателей.
Пункты для голосования будут работать с 10 до 14 часов. Далее, после перерыва, с 16 до 19 часов. Во время перерыва и ночью доступа к урнам не будет ни у кого – она будет запломбирована. За всеми нюансами проследят наблюдатели.
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В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно
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11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.
Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:
Дело в том, что мне позволяет время, и я никогда не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. Есть возможность, погода позволяет. Из доступного – то, что было брошено в почтовый ящик – прочитала, определилась для себя, сегодня пришла и проголосовала. Время выбрано с десяти до семи, и люди после работы и до работы могут позволить себе прийти, поэтому очень удобно.
Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:
Собрались комиссией, опечатали урны, зарегистрировались наблюдатели. Подходят, и не по одному, желающих много.
Участки для голосования созданы в том числе и в санаториях, больницах, воинских частях. Но на таких объектах отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет только непосредственно 17 ноября. Также в основной день голосования специалисты при необходимости и по заявкам придут к избирателям домой.