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Все финансы уходили за рубеж: неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях

23.08.2017 - 16:59

Новости Беларуси. Неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях и выманивали деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действуя от имени владельцев аккаунтов, злоумышленники просили пользователей по-дружески помочь: прислать данные платежной карты. Поводы для этого придумывались самые разные. Следственный комитет установил, что все финансы уходили за рубеж. Теперь ведется поиск киберпреступников.

Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях: 5 правил от Следственного комитета

Все финансы уходили за рубеж: неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях

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