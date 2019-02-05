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«Все их работы более чем достойны». В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины

05.02.2019 - 17:10

Новости Беларуси. В Беларуси планируют развивать фотоискусство в жанре городской фотографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в регионах чаще будут работать тематические выставки, где авторы смогут заявить о себе.

Об этом 5 февраля сообщили на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса, посвященного Году малой родины. В числе победителей – семь авторов. На кадрах – деревенские пейзажи, люди и их неподдельные эмоции. Всего на участие в конкурсе было принято больше 3 тысяч заявок. Творчество наиболее талантливых отметили дипломами и ценными призами.

Светлана Альшевская, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»:
Снимок произошел случайно. Нам сообщили местные жители, что у них собираются аисты. Тогда мы поняли, куда деваются наши с начала августа.

Михаил Копычко, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»:
Фотографию сделал совершенно случайно, прогуливаясь по городу Могилеву после дождя. Увидел компанию девчонок, которые как коты миску со сметаной, обходили лужу.

На этот конкурс я около 50 фотографий загрузил на разные тематики: «Мои земляки» и «Пейзажи». Но жюри выбрало такую фотографию.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Все их работы более чем достойны для того, чтобы быть представленными на каких-то городских выставках. Этот жанр, это направление необходимо развивать. Я использовал бы эту возможность, чтобы обратиться к городским властям: присматривайтесь и используйте этот потенциал нашей культуры, нашей духовности.

Фотоконкурс не завершается – организаторы анонсировали следующий этап. Кроме того, в нашей стране собираются запустить мультимедийный интернет-проект «Необычайные деревни». Здесь можно будет онлайн познакомиться с сельскими обычаями, бытом, танцами и песнями белорусов, включенными в список нематериальных культурных ценностей.

В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
Фото. В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
Фото. В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
Фото. В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
Фото. Фотоконкурс, посвященный Году малой родины
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