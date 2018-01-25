﻿ «Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах». Каллаур рассказал, что изменится после создания «Белинкассгрупп» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах». Каллаур рассказал, что изменится после создания «Белинкассгрупп»

25.01.2018 - 18:27

Новости Беларуси. Нацбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк создадут специализированную организацию «Белинкассгрупп», оказывающую кассово-инкассаторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По подсчетам Нацбанка, в результате создания специализированной организации подразделения инкассаторов сократятся на 60 %, количество спецтранспорта – почти на 40, на треть станет меньше оружия в инкассаторской службе.

Каждый из банков в уставной фонд – а он составит свыше 120 миллионов рублей – внесет вклад, в соответствии с которым и распределятся доли участия в проекте. При этом Нацбанк сохранит за собой контроль и управление наличным денежным обращением.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Наличное денежное обращение требует очень больших затрат, денег. Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах и чтобы они имели приятный внешний вид, чтобы не были порванными.

Было предложено создание специализированной инкассаторской компании. Задача состоит в том, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании составит две трети рынка наличного денежного оборота.

Что касается валютного рынка, то состояние его стабильно. Сложившийся курс рубля оптимален: он удовлетворяет экспортеров и в то же время способствует финансовому и ценовому равновесию.

Исторического минимума в последнее время удалось достичь по важным макроэкономическим показателям – таким, как инфляция и кредитные ставки. Продолжается процесс дедоллоризации. Доля валютных кредитов снизилась за год на 5,5 %. В национальной валюте вклады по итогам года продемонстрировали прирост.

Ситуация на валютном рынке и создание «Белинкассгрупп»: Лукашенко и Каллаур обсудили оптимизацию банковской сферы Беларуси

«Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах». Каллаур рассказал, что изменится после создания «Белинкассгрупп»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь
Ермакова: Деноминация пока не планируется
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
Лукашенко: Рост тарифов, цен, услуг может быть позволен на какие-то проценты только после повышения заработной платы
Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь
Ермакова: К концу 2012 года ставка рефинансирования выйдет на уровень 19-22%
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
Лукашенко: Ставку рефинансирования надо понижать, чтобы экономика могла получить более дешевые деньги
Ситуация на валютном рынке и создание «Белинкассгрупп»: Лукашенко и Каллаур обсудили оптимизацию банковской сферы Беларуси
Ситуация на валютном рынке и создание «Белинкассгрупп»: Лукашенко и Каллаур обсудили оптимизацию банковской сферы Беларуси
В 2018 ставка рефинансирования может упасть до 9,5% годовых
В 2018 ставка рефинансирования может упасть до 9,5% годовых
БВФБ. Доллар подешевел на торгах 12 января
БВФБ. Доллар подешевел на торгах 12 января
https://unsplash.com/
БВФБ. Доллар подешевел на торгах 12 января
Все новости по теме Нацбанк Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru