Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках
Новости Беларуси. В эти выходные большинство белорусских СМИ сконцентрируются на спорте. Но журналисты будут не писать о нем, а непосредственно участвовать и сражаться за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр спортивных баталий – Стайки, где проходит спартакиада «Здоровье». Участие в турнире принимает и команда телеканала СТВ.
Наш корреспондент Ирина Петыш поддерживает коллег и уже готова передать атмосферу спортивного праздника.
Ирина Петыш, корреспондент СТВ:
Команда СТВ уже завершила свой первый волейбольный матч. К сожалению, мы уступили в двух партиях команде из Белтелерадиокомпании. Но надеемся, что сотрудники нашего телеканала еще смогут взять реванш.
Главная тема здесь сегодня – спорт. Именно спорт объединил 14 команд. Это представители СМИ, работники телеканалов, интернет-изданий, издательств. Все они сегодня сражаются за победу в общекомандном первенстве и отдельно в семи спортивных дисциплинах. В составе команды телеканала СТВ 21 человек.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Руководители телекомпаний и вообще руководители отрасли выступают в дартсе. Конечно, такой не очень активный вид спорта, но все-таки интересный и требует определенной сноровки и точности. Точно так же, как требуют точности факты, подтверждаемые в телевидении.
Наталья Федорцова, корреспондент СТВ:
Всё очень круто! Это действительно здорово быть частью такого большого праздника. Мы в таком предвкушении, уже вся команда на адреналине, уже готовы сражаться, готовы выходить, побеждать. На самое деле, все равны, никто не смотрит: ты ведущий, видеоинженер, оператор – не важно. Все в одной команде, все в команде СТВ.
«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Новости Беларуси. Уникальные соревнования для самых маленьких атлетов прошли 10 августа в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республиканский чемпионат «Малыши, на старт!» проходят уже в седьмой раз.
Последние два года семейный праздник проходит и на выезде. Соревнования проходят в двух группах: это «ползуны» и «бегуны». Самым маленьким участникам от 6 до 12 месяцев. Дистанцию в 6,5 метров они ползут. И даже если малыш уже умеет ходить, использовать этот полезный навык никак нельзя. Иначе – штраф 20 секунд. Спортсмены постарше – от года до двух – такую же дистанцию пробегают.
В 2019 году турнир собрал 120 участников, а сопровождающих – в два раза больше. Правда, поддерживать можно только морально: подталкивать ребенка и каким-либо образом помогать преодолевать дистанцию нельзя. А вот мотивировать на успех можно. Используются как классические игрушки, так и необычные предметы: мобильные телефоны, ключи от машины и даже газеты.
«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Семья Шарковых, участники соревнований:
Скоро уже годик, мы почти ходим, бегаем, но решили поползать, так как ходим мы неуверенно, бегаем тоже слабенько. Хоть мы не заняли никакое призовое место, зато столько энергии, столько веселья! Ребенок счастлив по уши просто!
Памятные подарки получили абсолютно все участники. Дополнительные призы были для тройки лучших из каждого забега. Ну а для абсолютных победителей в двух группах – велосипеды, предоставленные Президентским спортивным клубом.