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Всегда можно находить эффективные решения: Андрей Кобяков заявил о тенденции к росту в белорусской экономике

14.04.2017 - 18:16

Новости Беларуси. В экономике страны наметились тенденции к росту. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр Беларуси.

Андрей Кобяков посетил Гродненскую область, где ознакомился с состоянием дел на ряде предприятий.

Все они прошли модернизацию и работают с прибылью. Вместе с тем, не обходится без проблем. Так, Красносельский цементный завод оказался не готов к изменению цен в валютном эквиваленте. В правительстве этому предприятию обещали помочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
При нормальном управлении и руководстве, не смотря на возникающие проблемы, в общем-то, всегда можно находить эффективные решения, которые позволяют предприятиям нормально работать и развиваться.

Всегда можно находить эффективные решения: Андрей Кобяков заявил о тенденции к росту в белорусской экономике

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