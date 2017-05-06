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Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы

06.05.2017 - 21:02

Новости Беларуси. Торжественным собранием во Дворце Республики 6 мая начались официальные мероприятия по случаю Дня Победы. Уже по традиции его главными героями становятся, конечно же, ветераны и труженики тыла.

С каждым годом такие встречи становятся все более ценными.

Поэтому собравшись у концертного зала, ветераны долго общаются и лишь затем занимают почетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, участники войны, которые своим трудом приближали День Победы, конечно же, очень рады такому событию и

всегда с приподнятым настроением приходим с тем, чтобы вместе праздновать эту знаменательную дату.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Очень важно, чтобы наши молодые люди, подрастающее поколение (может быть, это уже и заезженный термин, плакатного уровня). Но если люди не помнят своей истории, не знают, то они не будут полноценными гражданами.

Не смогут своевременно сделать правильный выбор, выбирая пути и направления социально-экономического развития страны.

Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы
Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы
Фото. Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы
Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы
Фото. Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы

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