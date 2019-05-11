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«Всегда старался быть в середине группы». Белорус Евгений Королёк рассказал о победе в «Кубке Минска»

11.05.2019 - 23:16

Новости Беларуси. Международная велосипедная неделя стартовала 11 мая в столице. Начало спортивному празднику дал «Кубок Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 12 часов на проспекте Победителей стартовали велосипедисты 27 команд из 12 стран мира. Дистанция – 176 километров. Основная часть трассы – за чертой города. Вокруг Заславского водохранилища велосипедисты «намотали» пять кругов длиной в 31,5 км. Дополнительные коррективы внесла и погода: если стартовали спортсмены под теплым солнцем, то последние километры преодолевали под дождем.

Самир Джабраилов, участник соревнований:
Я был уверен, что будет очень скоростная гонка, потому что достаточно много велогонщиков было. Как чемпионат мира почти.

Было очень тяжело. Мы старались контролировать всё, что могли. Я счастлив, что белорусы выиграли.

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

Кубок Минска в Беларуси проходит уже в пятый раз. Однако ни разу до этого белорус не становился победителем гонки. Были только два серебра – в 2016 и 2018 годах.

11 мая на старт гонки было заявлено шесть белорусских команд, и одна все-таки выстрелила: первым на финише стал наш Евгений Королёк. Второй – турок Онур Балкан, с бронзой – россиянин Максим Пискунов.


Евгений Королёк, победитель «Кубка Минска»:
Группа достаточно большая. Я всегда старался быть в середине группы, прятаться от ветра. Немножко дождь помешал. Холод забирает также энергию.

Кайрат Байгудинов, спортивный директор команды Турции:
Мы не впервые в Минске. У нас есть опыт участия. В прошлые года у нас не так удачно, может быть, получалось. Тем не менее, два гонщика в топ-5 заехали. У нас этот сезон предолимпийский, набор очков. Боремся, участвуем.

Кубок Минска стал лишь началом в череде велосипедных мероприятий как для любителей, так и для профессионалов. 12 мая пройдет «Гран-при Минска» и «Веломисс-2019». 18 мая состоится велокарнавал «VIVA РОВАР», а с 16 по 19 мая пройдет «Гран-при Минска» по велоспорту на треке.

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