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Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»

14.10.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Уникальные фотографии и факты из истории Скобелевского лагеря собрали в одной книге. Ее презентация состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скобелевский военный лагерь был основан в конце XIX века между Барановичами и Слонимом.

Он использовался для нужд одной из дивизий Русской императорской армии. Однако информации о полигоне сохранилось совсем немного. Команда авторов в течение года работала над изданием.

Владимир Лиходедов, автор книги «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»:
Эта книга будет интересна всем, кто интересуется историей Беларуси. А так же тем, кто интересуется историей армии, не только белорусской, русской армией, но и историей полигонов. Потому что это впервые такое исследование. А таких людей очень много.

Уже приходят заявки из России, из других стран.

В Государственном музее военной истории планируют открыть постоянную экспозицию, посвященную Скобелевскому лагерю. Здесь разместят оригинальные фотографии того времени, а также предметы военного быта.

Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Фото. Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Фото. Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Фото. Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»
Фото. Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»

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