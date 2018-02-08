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Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»

08.02.2018 - 23:38

Новости Беларуси. 8 февраля в художественной галерее «Университет культуры» открылась персональная выставка художника из Дагестана Марата Гаджиева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Его работы известны и популярны во всем мире, персональные экспозиции проходили в десятках городов. В Минск автор привез почти двадцати картин. Мастер работает в стиле графики. Каждое полотно отличает философский взгляд на природу и окружающий мир.


Марат Гаджиев, художник, писатель, главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Дагестан Российской Федерации:
В каждой работе присутствую символы, которые связаны с определенным периодом жизни, моим периодом. И я проходил некие пути развития человечества сам в себе. Как я это представлял, они являют собой замкнутый цикл. Потому что, если соединить начало и конец работ, они будут приобретать такую форму плафона.

Марат Гаджиев еще и известный писатель и библиотекарь. В подарок Национальной и Президентской библиотекам Беларуси гости передали около десятка уникальных изданий.

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку галерее «Университет культуры»

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