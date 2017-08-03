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Всемирное наследие Скорины уместилось в 4-килограммовом издании: книгу презентовали в Национальном художественном музее

03.08.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Всемирное наследие Скорины представили в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехкилограммовое издание уместило в себе 25 книг белорусского первопечатника Франциска Скорины. На 425 страницах впервые наглядно представлены фотографии всех работ нашего соотечественника, которые сегодня находятся в фондах самых разных музеев мира от Минска до Кембриджа.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Мы паспрабавалі ўсю бязмежнасць спадчыны нашага асветніка ўкласці ў адзін вялікі том. Прадстаўлена амаль 500 выданняў з розных краін свету. Тут прадстаўлены іх пераплёты, рукапісныя пазнакі на кнігах Скарыны, рукапісныя копіі асобных фрагментаў, гравюры, буквіцы альбо ініцыялы, застаўкі, якія ўражваюць любога чалавека, які ўпершыню бачыць кнігі Скарыны.

Над созданием книги работали в течение 5 лет. Символично, что издание увидело свет в год празднования 500-летия белорусского книгопечатания.

Всемирное наследие Скорины уместилось в 4-килограммовом издании: книгу презентовали в Национальном художественном музее

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