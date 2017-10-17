новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе

17.10.2017 - 18:41

Новости Беларуси. В реабилитационно-оздоровительном центре на Вилейщине ввели в эксплуатацию фотоэлектростанцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солнечный коллектор на 2500 модулей расположился на площади 2,5 гектара непахотных земель. Объект выдает 600 киловатт энергии. К примеру, этого достаточно для питания 9-этажного дома.

Николай Вежевич, начальник инженерно-технического отдела детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:
Один такой модуль может обеспечить работу персонального компьютера. А нашему центру всей этой площади хватает практически на 95 % годовой потребности в электроэнергии.

Еще 45 модулей – на территории самого центра. Кстати, здесь всегда придерживались идеи экологичности и экономии, и уже давно отапливают помещения с помощью дров и щепы. Опыт показывает, что так в два раза дешевле.

Татьяна Майсак, ведущей специалист по связям с общественностью детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:
Строительство фотоэлектрической станции на 600 киловатт – это уже наша победа. И, в общем-то, благодаря этому детский центр «Надежда» и далее идет по пути устойчивого развития.

Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе
Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе
Фото. Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минский мусоропереробатывающий завод: сколько будет перерабатывать и экономить
Минский мусоропереробатывающий завод: сколько будет перерабатывать и экономить
Первая станция связи на солнечных батареях появилась в Любанском районе
Первая станция связи на солнечных батареях появилась в Любанском районе
С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском
С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском
С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском
С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском
Площадь поражения почти 12,5 тысяч га: как в Беларуси борются с нашествием жука-короеда
Площадь поражения почти 12,5 тысяч га: как в Беларуси борются с нашествием жука-короеда
В Минске собираются построить мусоросжигательный завод
В Минске собираются построить мусоросжигательный завод
Заражены не менее 6000 гектаров: из-за жуков на юге Беларуси объявлена чрезвычайная ситуация
Заражены не менее 6000 гектаров: из-за жуков на юге Беларуси объявлена чрезвычайная ситуация
В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов
В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов
Все новости по теме Экологическая обстановка в Беларуси, Экология
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru