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Встреча с древними богами и селфи со спортсменами: в Минске прошел праздник греческой культуры впервые

23.09.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Ну а центре Минска сегодня прошел праздник греческой культуры. Мифы и легенды Древней Эллады, Олимпийские игры и танец богинь встречал сегодня Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Греции в Минске собрал гостей впервые. На площадке у городской ратуши можно было встретить древних богов и сделать селфи с олимпийскими спортсменами – участниками игр в Афинах. А еще минчан учили греческому языку и угощали деликатесами средиземноморской кухни. Все эти развлечения среди гостей пользовались особым вниманием. 

Встреча с древними богами и селфи со спортсменами: в Минске прошел праздник греческой культуры впервые

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