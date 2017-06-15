новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Вступительная кампания в профтехнические учебные заведения продлится до 20 июня

15.06.2017 - 19:10

Новости Беларуси. В Минской области стартовала вступительная кампания в профессионально-технические и средние специальные заведения. Подать заявки можно до 20 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, многие колледжи и лицеи предлагают соискателям новые специальности.

Так, в Копыле будут готовить «агентов по обслуживанию автомобильных перевозок». А в Молодечно – специалистов «санитарно-технического обслуживания сооружений».

Всего на Минщине к себе приглашают 35 профессионально-технических и средне специальных учреждений.

Вступительная кампания в профтехнические учебные заведения продлится до 20 июня

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Василий Жарко: правила поступления в ВУЗы могут измениться исходя из результатов вступительной кампании
Василий Жарко: правила поступления в ВУЗы могут измениться исходя из результатов вступительной кампании
В профтехнических учреждениях образования Минской области начнут принимать документы с 15 июня
В профтехнических учреждениях образования Минской области начнут принимать документы с 15 июня
Государственная комиссия по контролю за вступительными испытаниями создана в Беларуси
Государственная комиссия по контролю за вступительными испытаниями создана в Беларуси
Сколько продлится регистрация на ЦТ?
Сколько продлится регистрация на ЦТ?
2 мая в Беларуси начинается регистрация на ЦТ
2 мая в Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ
Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ
Нововведения и нюансы вступительной кампании-2017 года
В белорусские ВУЗы поступили почти 55 тысяч студентов
В белорусские ВУЗы поступили почти 55 тысяч студентов
Все новости по теме Вступительная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru