Вступительная кампания в профтехнические учебные заведения продлится до 20 июня

Новости Беларуси. В Минской области стартовала вступительная кампания в профессионально-технические и средние специальные заведения. Подать заявки можно до 20 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, многие колледжи и лицеи предлагают соискателям новые специальности.

Так, в Копыле будут готовить «агентов по обслуживанию автомобильных перевозок». А в Молодечно – специалистов «санитарно-технического обслуживания сооружений».