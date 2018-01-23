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«Вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации»: отец погибшего роупджампера

23.01.2018 - 23:34

Новости Беларуси. Обвиняемый по делу о гибели роупджампера признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера

Александр Лапанович, отец погибшего:
Ни сегодняшний день мне соболезнования приносят люди разных категорий – и 70-летние, и молодые. На самом деле я каждый день это чувствую, и чувствую поддержку. Даже если посмотреть, тут вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации.

«Вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации»: отец погибшего роупджампера

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