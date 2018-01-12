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Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

12.01.2018 - 01:47

Новости Беларуси. 11 января после масштабной реконструкции открылась «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зданию, которому около 40 лет, понадобилась срочная реанимация. Итог – красивый фасад, но главное – оснащение. Для клиентов открыли целый спектр терапевтических услуг. Среди них: цифровая рентгенодиагностика, ортопантомограмма, компьютерная 3D томография зубов.

Андрей Есьман, главный врач УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»:
Капитальный ремонт позволил нам пересмотреть и внедрить новые подходы в оказании лечения, медицинской помощи закрепленному населению. У нас полностью информатизирована регистратура, рабочие места врачей-стоматологов. Наличие своего локального сервера позволяет нам хранить рентгеновские снимки в базе. Полностью поменян парк стоматологических установок.

Стоматологию оснастили самым современным оборудованием. Примечательно, что большая часть техники отечественного производства.

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

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