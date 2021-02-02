Всё ли готово для проведения ВНС? Александр Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
Новости Беларуси. Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 февраля на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что до проведения ВНС остается совсем немного времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интерес к форуму большой, что налагает особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне.
Для обсуждения подготовки и проведения форума на совещание с главой государства приглашены премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.
Александр Лукашенко:
Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов, представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут приглашенные гости. Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы.
Глава государства отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы.
Александр Лукашенко:
Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство.
Ректор ГГУ имени Скорины: наше образование критиковали, но наши айтишники востребованы в огромном количестве стран, такая же ситуация с врачами
Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси, рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.
Доктор физико-математических наук впервые участвует во Всебелорусском народном собрании. Представлять на форуме он будет не только 10 тысяч студентов и преподавателей ВУЗа, но и своих избирателей: с 2018 года Сергей Хахомов является депутатом областного совета.
С делегатом встретился Александр Добриян, а беседу начали в прямом смысле с высоких материй.
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Александр Добриян, корреспондент:
Программа 21-25 для развития Беларуси учитывает то, что в наших лабораториях и университетах есть такой потенциал?
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Мне кажется, да. Учет и кадрового потенциала, и наличия соответствующего оборудования в Академии наук, в крупнейших университетах страны в этой программе отражено.
Александр Добриян:
Как это может повлиять на развитие регионов? Мы знаем, что в программе заложен главный принцип: через сильные регионы, через развитие экономики регионов к общему благосостоянию нашей страны.
Сергей Хахомов:
С моей точки зрения главное влияние данной программы на развитие регионов будет состоять в том, что перспективные, наиболее подготовленные абитуриенты останутся в нашем регионе. Они будут поступать в наш университет. Нам как людям, проживающим на данной территории, хотелось бы, чтобы больше талантливых абитуриентов оставались в нашем регионе, они могли применить затем полученные знания именно здесь, на местных предприятиях.
Александр Добриян:
У них есть возможность реализоваться здесь, как думаете?
Сергей Хахомов:
Конечно. Абитуриенты, студенты нашего университета уже на протяжении последних, наверное, 7-8 лет стопроцентное распределение имеют.
Сейчас мы находимся в кабинете патриотики. Именно в таких уникальных аудиториях мы и воспитываем нашу молодежь.
Александр Добриян:
Ваше личное мнение: как ощущаете, насколько сегодня белорусам необходимо бороться за сохранение той исторической парадигмы, в которой происходило становление нашей независимой страны?
Сергей Хахомов:
Наверное, повторюсь, но еще раз скажу: нам казалось, что это все само собой разумеется. Победа в Великой Отечественной войне, участие, такое количество погибших не вызывало никаких сомнений или каких-то вопросов по пути развития нашей страны. Однако сейчас последние события показывают, что этим аспектам надо уделять повышенное внимание. И не только на гуманитарных факультетах, специальностях гуманитарного профиля, но и на специальностях естественно-научного профиля. Ведь патриотическому воспитанию, вопросам сохранения культурного наследия мы будем уделять повышенное внимание.
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С моей точки зрения, мы идем в ногу со временем. Я могу подтвердить это тем, что такие же оценки дают нам наши зарубежные коллеги. И это подтверждается высоким местом университета в Беларуси в различного рода рейтингах. Важно не занижать свои возможности и способности, потому что если очень живо откликаться на любую критику, которой мы подвергаемся, то, мне кажется, это тоже будет не совсем верно.
Нас критиковали, в том числе наше образование многократно критиковали. Но когда чуть коснулось этого, оказывается, наши айтишники востребованы в огромном количестве стран – как соседей, так и дальнего зарубежья. Такая же ситуация с врачами. Поэтому, с моей точки зрения, это косвенное подтверждение качественного образования в Беларуси.