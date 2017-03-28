новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Всё о минских лифтах: «Большой город»

28.03.2017 - 15:22

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказывают о  предприятии, которое делает нашу жизнь удобнее. Его специалисты обеспечивают в наших домах и офисах быстрое перемещение из пункта А в пункт Б. Или, точнее, с этажа на этаж. О системе функционирования и обслуживания лифтов рассказал заместитель главного инженера ОАО «Беллифт» Олег Дубовец.

Как часто проверяют исправность лифтов в Минске?

«35 000 – это самая маленькая смета». Как часто должны менять лифты

Что чаще всего воруют из минских лифтов?

Вандализм в лифте – жильцов могут обязать платить за восстановление

Как быстро должны достать из застрявшего лифта?

«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как часто проверяют исправность лифтов в Минске?
«35 000 – это самая маленькая смета». Как часто должны менять лифты
Что чаще всего воруют из минских лифтов?
Вандализм в лифте – жильцов могут обязать платить за восстановление
Как быстро должны достать из застрявшего лифта?
«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?
В Минске заварят 1 000 мусоропроводов в 2017 году. Средства жителей привлекать не будут
Минчане стали меньше жаловаться на работу коммунальщиков
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru