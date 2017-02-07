новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Всё об экологии Минска: чем дышат жители и что будут делать с мусором?

07.02.2017 - 22:40

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорили о качестве жизни минчан. Не всех его составляющих, но важной – об экологии. Чем мы дышим? Формальдегид, диоксид серы, бензол – эти химические составы жителям современных мегаполисов хорошо известны. Однако, едва ли минчане знают, кто и как контролирует уровень содержания этих веществ в воздухе. Какое число специалистов ежедневно озадачено вопросами экологии? Об этом и многом другом рассказал председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома Сергей Масляк:

Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт

На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет

Можно ли минчанам самим сажать деревья около многоэтажек?

75% нарушений – обращение с отходами: правильно обходиться с ними научат минские экологи

Построят ли в Минске мусоросжигающий завод: приезжали инвесторы, предложены две площадки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Построят ли в Минске мусоросжигающий завод: приезжали инвесторы, предложены две площадки
На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет
Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт
Откуда ветер дует: почему в северной части Минска так много смога
Откуда ветер дует: почему в северной части Минска так много смога
Количество парниковых выбросов Беларусь планирует сокращать на 1,5 млн тонн ежегодно
Количество парниковых выбросов Беларусь планирует сокращать на 1,5 млн тонн ежегодно
Чем больна Свислочь и как её будут лечить: всё об очистке реки в Минске
Очистка Свислочи в Минске: что будут делать с илом?
В Минске планируют очистить дно Чижовского водохранилища
Все новости по теме Экологическая обстановка в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru