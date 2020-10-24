«Всю зиму контроль за ценами будет очень серьёзный». О чём говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район
Новости Беларуси. Президент оценил аграрные итоги сезона. В Беларуси богатый урожай зерна – более 10 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены на продукцию растениеводства государство будет контролировать. 23 октября глава государства посетил сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината». На встрече обсудили много вопросов: от возделывания кукурузы до производства молока.
Это, можно сказать, идеальная картина нашего АПК. На фоне животноводческого комплекса – ухоженное поле кукурузы, земли сельхозфилиала Слуцкого сыродельного комбината. 23 октября сюда прибыл Президент. Разговор начался у борта номер один. Тема – продовольственная безопасность, обеспеченность сельхозпродукцией и ее стоимость. Для заморских фруктов белорусский рынок перекрывать не будут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское яблоко или еще какое-то продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это, и они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю.
Отдельная тема – картофель. Египетскому порой легче добраться до белорусских прилавков, чем своему. А ведь наш и вкусный, и качественный. И хватает. В этом Президент убедился неделю назад на полях Толочинского консервного завода.
Александр Лукашенко:
Из Египта завозят картофель, из Турции. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Честно говоря, в последнее время по картофелю импортная составляющая к какому-то мизеру сведена. Что касается овощей, так я вообще тут проблем не вижу.
Александр Лукашенко:
И продажи на экспорт. Вы же видите, какой спрос. Повезло, сильно повезло и по сахару, да? Уже россияне сегодня закидывают удочку: у них дефицит большой сахара – но ничего страшного, белорусы нам помогут. Конечно, поможем. И цены поднялись на сахар. Поэтому смотрите, этот товар сильно может поправить. Не обижайте крестьян.
Александр Турчин:
Крестьян мы обижать точно не будем.
Александр Лукашенко:
Ну, раз есть цена на рынке, надо, чтобы и крестьяне что-то получили. Не надо их обманывать и обижать, они и так у нас не жируют.
Успех аграрной отрасли не только в замещении импорта, но прежде всего и в экспортных показателях. «Сладкое» время сейчас для наших сахарных заводов: в России дефицит сахара и хорошая цена.
Но гарантированный спрос прежде всего на наши сыры. Молочные показатели зависят от кормов, а сбалансированность кормов – от кукурузы.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»
Вот так выглядит рацион белорусских буренок.
– Слушай, запаха никакого.
– Хороший.
– Какой хороший, запаха нет?
– А он и не должен быть. Если запах будет, это уксусная кислота. А здесь наоборот.
– Так пускай бы не уксусная кислота, а что-то другое.
– Нет, они как раз очень качественные.
– Высушенный. Обычно же он дает запах, силос, да?
– Ну, это измельченная масса под силосом.
В том числе от качества кормов зависит жирность молока (этот показатель влияет на вкус сыра).
– На самом деле больше всего продается сыр с выдержкой 30-45 суток. Наши люди любят сыр употреблять, культура, на бутерброде с маслом. Эта культура более европейская, то есть сыр с медом.
– Сыр на бутерброде с маслом, да?
– Только так.
– Рынок есть и с продажами не проблема, так?
– Проблемы нет. Основной рынок, конечно же, Российская Федерация. Наш завод экспортоориентированный, 70 % всей произведенной на предприятии продукции экспортируется. Страны экспорта большие.
– Нет проблем с продажами?
– Нет.
Президент продегустировал сыр, и еще с собой Александру Лукашенко подарили годовалый кусок пармезана. Глава государства пообещал поделится.
Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку
Сейчас в разгаре уборка кукурузы на зерно, урожай собран с четверти полей. Самое время такой уборки – влажность зерна оптимальная. В этом году посевы кукурузы увеличили на 10 %, до 1 миллиона 200 тысяч гектаров. 20 % отведено под кукурузу на зерно. Технологии отработаны, и даже специальной техники для уборки кукурузы не надо. Подходят зерноуборочные комбайны: на типичную двенадцать ставят жатку, и в поле.
Не разочаровали Президента и на животноводческом комплексе. Без излишеств, но 24 литра молока в сутки дает каждая корова. Еще лет пять назад это был рекордный показатель.
– Корм подбрасываете вручную?
– Да, подбрасываем. Вручную, скотники.
– Не хотите робота купить? Недавно по телевизору показывали, робот идет (подробнее здесь). У нас же есть.
– Побогатеем, тогда и купим.
Аграрии приносят стране не меньше валюты, чем айтишники. Развитие отрасли способствует сохранению деревни и развитию села.
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Президент еще раз акцентировал внимание: оптимально строить комплексы на тысячу голов крупного рогатого скота. Например, только в Минской области в 2021 году построят 17 таких молочно-товарных комплексов. С учетом логистики (вокруг кормовая база) и культуры животноводства (только со специальными кормовыми траншеями).
Александр Лукашенко о митинге: я очень благодарен общественным организациям. Но нам нельзя рисковать людьми
Новости Беларуси. Главная задача для аграриев – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства пообщался с журналистами. В разговоре подвели итоги агросезона и затронули ситуацию с COVID-19. Обсудили также тему инвестпроектов, спросили о планах запуска в следующем году нового инвестиционного цикла.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»
И, конечно же, пресса поинтересовалась мнением Президента об анонсируемом на это воскресенье мирном митинге. Глава государства отметил, что очень признателен за подобную инициативу и ценит желание людей приехать в Минск. Но сегодня главное – безопасность белорусов, а в нынешних условиях сделать это будет очень сложно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сегодня позвонил премьер-министру (он занимается этим) и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторы и прочие, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс! Мы парализуем полностью Минск. Ну и самое главное – человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? И, главное, мы не обеспечим безопасность людей, вот что главное. Один взрыв где-то в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге. Толпа, когда испуганная, она давит все. Там и детей… А старики? А как их разделить, чтобы проходы были? А пришел старик, а ветераны – их тысяч пять осталось – они все: «Туда нас везите». Плохо стало старику – ни скорая помощь, ни врач не подойдет – толпа. То есть безопасность не обеспечена. А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?
Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим. Что они не побоялись выдвинуть вот эту инициативу. Но за три-четыре дня, пока все это разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми.