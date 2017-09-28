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Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована

28.09.2017 - 22:59

Новости Беларуси. Недетская шутка: 8-летний ребенок сообщил о минировании одной из школ в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У класса был урок по основам безопасности жизнедеятельности, где рассказывали, что нужно делать и кому звонить в случае опасности. Мальчик буквально воспринял услышанное, набрал «102» и сообщил о якобы минировании школы.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный звонок с мобильного телефона совершил учащийся второго класса. По данному сообщению оперативно прибыли не только сотрудники милиции, но так же и других правоохранительных органов.

Детская шалость не останется безнаказанной.

Правда, отвечать за ложное сообщение придется родителям.

Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована

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