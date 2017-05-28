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Второй Дипломатический турнир по теннису прошел в Минске

28.05.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Спортивный дух и азарт продемонстрировали сотрудники Министерства иностранных дел Беларуси. Во второй раз их объединил Дипломатический теннисный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования в индивидуальном, парном и смешанном разрядах определили сильнейших. На корт вышли вместе с белорусскими коллегами сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Минске.

Владимир Астапенко, начальник управления координации и планирования Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Если два человека находят взаимодействие на корте, конечно, они в состоянии лучше справляться с решением дипломатических задач. Мы надеемся, что этот турнир будет способствовать укреплению солидарности и взаимопонимания и сделает нас ближе друг другу.

Турнир организаторы обещают сделать традиционным. По их мнению, подобные встречи на корте не только поощряют здоровый образ жизни, но и способствуют укреплению солидарности всех участников.

Второй Дипломатический турнир по теннису прошел в Минске

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