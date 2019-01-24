Второй соревновательный день на ЧЕ в Минске. Подводим итоги

24.01.2019 - 21:41

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за выступлениями лучших фигуристов мира на льду «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 января они продолжили борьбу за медали чемпионата Европы. Эмоции болельщиков, комментарии самих спортсменов и в целом картина всего дня – в материале Анастасии Иванниковой.

Чемпионат Европы в режиме онлайн и прямой эфир не только по телевизору, но и в социальных сетях. Вип-гости не удержались. Ни Минск, ни «Минск-Аарена» уж точно не разочаровали. Пока разве что ждём результаты и разрешение главной интриги – имена победителей континентального первенства.

Ну а пока фигурист-легенда Алексей Ягудин может лишь строить прогнозы.

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Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами.

Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран. А вот освещают красочное шоу 400 журналистов.

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Болельщики:

Фигурное катание – очень красивый вид спорта. Спорт объединяет, поэтому мы будем и за белорусов болеть (у нас есть белорусский флаг), и за испанцев будем болеть.

Первый соревновательный день принёс и первые спортивные результаты. Среди спортивных пар лидируют французы Морган Сипре и Ванесса Джеймс. Вторые россияне. В эти минуты пары во второй раз вышли на лёд уже с произвольной программой.

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Сильнейших накануне определили во время короткой программы среди женщин. Любимица публики Алина Загитова вновь ведёт.

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На этот раз на первую строчку турнирной таблицы действующую чемпионку Европы и олимпийскую чемпионку Пхенчхана вывели заслуженные 75 баллов. Можно было и лучше, – скромно скажет она. Что поделать, спорт непредсказуем.

Той самой непредсказуемости болельщики ждали сегодня и от выступления мужчин. Среди звёзд – титулованный испанский фигурист Хавьер Фернандес. В копилке – 6 золотых наград чемпионата Европы, а в планах – уже и минское золото. К тому же стать оно должно красивой точкой спортивной карьеры. Но россияне на данном этапе обошли.

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24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста.

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Анастасия Иванникова, СТВ:

Что и говорить, нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию многогранен благодаря ярким эмоциям, непредсказуемым результатам. А ещё потому, что если для мирового первенства это один из важных шагов на пути к Олимпийским играм, то для Беларуси это ещё и своеобразная репетиция перед предстоящими Европейскими играми.

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