«Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем». Александр Лукашенко посещает 4-ю клиническую больницу Минска
Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19 хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями. Об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз сегодня, 14 декабря, обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска.
Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы.
В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.
Главный врач больницы Вацлав Янушко доложил главе государства, что всего в клинике порядка 900 коек и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме.
COVID-19 стал серьезным испытанием, в том числе и для нас. Александр Лукашенко каждый раз подчеркивает: мы будем бороться за всех и каждого. И пандемию победим красиво. За ситуацией в стране он следит постоянно. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика. COVID-19 в числе первых проблем, которые искренне заботят нашего Президента. Поэтому глава государства без лишних сомнений лично посещает красные зоны. И даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает: к примеру, сегодня одна из пациенток смогла подняться с кровати благодаря помощи Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Попейте воды.
– Спасибо!
– Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите. Потом мне позвоните.
– Спасибо, а кому звонить?
– Найдете, если захотите. Я обязательно отвечу. Только не переживайте.
Она разговаривала со мной и не поняла, с кем. Выздоравливайте! Я буду в больницу приходить чаще, чтобы вы здоровыми были. Успехов вам! Держитесь!
Шла речь сегодня и о возможности наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Президент пообщался с медиками – работниками больницы. Глава государства отметил, что если наработки наших ученых окажутся серьезными, то страна будет заниматься производством своей вакцины. Кроме того, рассматривается и возможность производства российской вакцины и ее закупки для вакцинации групп риска.
По словам Александра Лукашенко, возможно, придется пойти по трем этим путям.
Все варианты планируется обсудить 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.
Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?
Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул: в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины.
Коллектив больницы интересовался у Президента многими актуальными вопросами. Обсудили развитие райцентров, подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.
Прокомментировал глава государства и решение МОК о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларауси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо нам обратиться в суд. И пусть они – этот Бах и прочая банда в МОКе – пусть они докажут. В чем моя вина, что я страну свою защищаю? Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике. За что же меня там наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Зачем же вы так поступаете?
И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет (все страны там участвуют, сотня с лишним), обсудили эту тему? Они уже там решили. Ладно я, переживу, это не первое. Но детей вы зачем трогаете?
Такой справедливый у нас мир. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.
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