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«Вы навсегда оставили след в сердцах людей»: Ани Лорак скорбит в связи со смертью Александра Тихановича

28.01.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Невосполнимая утрата для белорусской эстрады. Новость о скоропостижной смерти Александра Тихановича стала шоком.

В эти минуты слова поддержки родным и близким Александра Григорьевича оставляют белорусы, россияне, украинцы.

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети рассказала, какую роль в ее судьбе сыграл Александр Тиханович. Она вспоминает 2008 год, когда представляла Украину на «Евровидении», где заняла второе место.

Ани Лорак (запись на странице в Insragram):
Сегодня не стало Александра Тихановича… Человека добрейшей души... Навсегда останется в памяти 2008 год, моё участие в Евровидении и то человеческое отношение и поддержка в Беларуси. Вы навсегда оставили след в сердцах людей… Мои соболезнования семье и близким... Скорбим…

Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии (здесь подробнее).

Ани Лорак и Александр Тиханович. Источник фото: instagram.com/anilorak/

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