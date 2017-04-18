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«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017

18.04.2017 - 16:45

Новости Беларуси. В Минске 18 апреля официально открылся Международный специализированный форум Tibo-2017. Специализированная выставка – одна из крупнейших в сфере высоких технологий на территории СНГ.

Здесь для широкой публики представляют самые последние разработки в области мобильной связи, электроники, робототехники. На этот раз посетители смогут познакомиться с так называемым интернетом вещей и системой умный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министр Республики Беларусь:
Что касается экономики Республики Беларусь, мы очень долго и много говорим: а что ж такое новая экономика. Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика, которая будет, наверное, определять развитие цивилизации в ближайшее время. Для нас очень важно, что мы находимся в авангарде этого процесса. Сегодняшнее заявление руководителя союза о том, что Беларусь серьезно продвинулась в мировом рейтинге это для нас очень значимо. Уважаемые коллеги, это наше будущее.

По индексу развития информационно-коммуникационных технологий Беларусь сейчас на 31-м месте среди 175 стран. Такие данные опубликовал Международный союз электросвязи. Напомним, что еще сравнительно недавно – в 2008-м – наше государство занимало 84-ю позицию в мировом рейтинге.

«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017

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