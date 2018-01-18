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Вялікае свята, да яго трэба пакаянная падрыхтоўка. Православные готовятся к празднику Крещения

18.01.2018 - 19:26

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся к одному из главных праздников церковного календаря – Крещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января сочельник. Одновременно и день радости, и строгого поста. 

До 4 века Рождество и Крещение были одним праздником. Но затем два события христианской истории  стали отмечать  в разные дни. А период радости и веселья между ними назвали Святками. А вот чтобы подчеркнуть особый статус  праздника Богоявления, установлен пост.

Протоиерей Сергий Гордун, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Свята Хрышчэння Гасподняга Богаяўлення – гэта настолькі вялікае свята, што да яго трэба і пакаянная падрыхтоўка. Таму вось адзін дзень строгага посту. Па сваёй строгасці гэта такі самы дзень посны, як дзень перад Раством Хрыстовым.

 

Верующие:


Прежде всего радость на душе, радость для всех нас, что есть возможность исцеления, даже тех, кто может так глубоко и не верит.

У нас многодетная семья, поэтому на целый год по чуть-чуть даже по глоточку, поэтому запасаемся.

В память о Крещении на Иордане в храмах освящают воду. Считается, что она таит в себе особую силу.  А вот традиционные крещенские купания ничего общего с духовными традициями не имеют. Погружение в ледяную воду, скорее полезно для тела, чем для души.

Вялікае свята, да яго трэба пакаянная падрыхтоўка. Православные готовятся к празднику Крещения

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