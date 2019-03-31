Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

31.03.2019 - 20:13

Новости Украины. В Украине 31 марта – выборы президента. Украинцы голосуют за рекордное количество кандидатов – на высший государственный пост претендуют 39 человек. Такого длинного бюллетеня для голосования на выборах президента в Украине не было никогда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»

Согласно соцопросам, тройка лидеров не меняется уже достаточно давно: Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Правда, последние две фамилии периодически меняются местами – в зависимости от времени и компаний, проводивших опросы.

Александр Добриян, корреспондент:

Нынешняя избирательная кампания могла быть классической для Украины политической вендеттой двух сильных кандидатов: действующего президента Петра Порошенко и представителя оппозиции в лице Юлии Тимошенко. Об этом говорят и рейтинги: на протяжении всей кампании они шли нога в ногу, при этом разделяя между собой лишь вторую и третью позиции.

Украинцы слишком устали от старых лиц в политике, с которыми люди связывают коррупцию, высокие тарифы, развал в экономике и прочие беды. На волне этого протеста появился «джокер», спутавший все карты, – Владимир Зеленский. Известный шоумен до конца кампании так и остался «темной лошадкой», но это не мешало ему быть лидером президентской гонки с поддержкой в среднем в четверть голосов.

Сегодня для Зеленского было важно, чтобы все его избиратели пришли и проголосовали. Однако не только это. Другие мнения предлагаю узнать в нашем репортаже.

Не смотря на демонстрацию антироссийских настроений, в Украине по-прежнему немало тех, кто видит будущее своей страны в тесном сотрудничестве с восточным соседом.

«Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко?

О пророссийкой позиции вслух говорить сейчас не принято. Но тайное голосование на то и тайное, чтобы безопасно высказать свое личное мнение. Кандидат Юрий Бойко накануне голосования показал всем, кто здесь самый главный друг России. Сплотил свой электорат, слетав на впереговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Как видим, выборы президента Украины – непростая задача с множеством самых неожиданных неизвестных. Даже фактор войны в условиях массированной агитации незаметно отошел на второй план.

Но пыль предвыборных обещаний и надежд рассеется уже совсем скоро.

Александр Добриян:

На избирательных участках уже приступили к обработке бюллетеней. С минуты на минуту уточненные данные экзит-полов из штабов кандидатов. Сейчас ясно только одно: второй тур неизбежен, планка в 50 % голосов оказалась никому не по силам. Кто же те двое, кто продолжит борьбу за президентское кресло? Предварительные официальные итоги первого тура выборов президента Украины в Центральной избирательной комиссии озвучат ближе к полуночи.