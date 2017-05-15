Выбрать название для новых станций метро можно на сайте Мингорисполкома

Новости Беларуси. «Тучинка», «Берестейская», «Локомотивная»… В Минске опубликовали предложения горожан по названиям станций четвертой линии подземки.

Так, остановочный пункт на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа может стать «Политехнической»,

Орловской и Гая – «Киевский сквер», Ольшевского и проспекта Пушкина – «Ольшевская». В этом списке находятся еще шесть станций.

Со своей оценкой этих названий в течение нескольких недель можно обратиться в Мингорисполком.

На сайте столичной мэрии уже появился опрос, где горожан приглашают проголосовать за понравившийся вариант названия станции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.