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Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»

16.01.2017 - 21:19

Новости Беларуси. Дальневосточный выезд хоккейного «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ завершился 16 января игрой во Владивостоке.

Здесь зубрам противостоял середняк Восточной конференции — «Адмирал».

Начало матча выдалось для подопечных Крэйга Вудкрофта более чем успешным.

По сути, именно оно и предопределило окончательный исход. В первой половине дебютного периода минчане забили трижды – это сделали Палушай, Китаров и Граньяни. Одну шайбу хозяева льда до перерыва отыграли, но совершить камбэк так и не смогли.

Два Андрея — Степанов и Стась — в дальнейшем довели количество динамовских голов до пяти.

«Адмирал» же остановился на трёх взятиях ворот. Таким образом, зубры взяли у сегодняшнего соперника реванш за сухое поражение в Минске, которое датировано началом ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»

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