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Вынесен приговор: многодетный отец из Минска несколько лет насиловал дочерей и падчерицу

14.12.2017 - 11:37

Новости Беларуси. Минский суд вынес приговор многодетному отцу за совершение противоправных действий в отношении дочерей.

У минских следователей в производстве находилось уголовное дело об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, 40-летний мужчина на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних дочерей и падчерицы, которая достигла совершеннолетнего возраста, но была подвергнута насилию на несколько лет ранее.

Был проведен ряд экспертиз в отношении пострадавших. Девочек допросили в присутствии психолога и их матери.

По словам женщины, она не подозревала о том, что в отношении детей совершались противоправные действия. Мужчина просил детей ничего не рассказывать, отмечая, что это их общий секрет.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК РБ:
Установлено, что мужчина вменяем, психически здоров, осознавал значение своих действий и мог руководить ими. После завершения стационарной комплексной экспертизы, он был заключен под стражу.

6 декабря судом был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком в 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В августе нынешнего года стали известны обстоятельства резонансной истории, произошедшей в Мстиславле.

Отец и его сын несколько лет насиловали малолетних приемных детей семьи – здесь подробнее.

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