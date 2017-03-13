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Вынужденная мера, чтобы засыпать яму: коммунальщики Вилейки объяснили скандальное видео

13.03.2017 - 17:54

Новости Беларуси. Ранняя весна и нетерпение жителей отдельных районов Минщины сыграли злую шутку с коммунальщиками и сотрудниками дорожной службы.

Видеоролик, как на Вилейщине ремонтируются улицы, на просторах интернета набрал тысячи просмотров. 

В след за которыми посыпались и комментарии. Содержание сообщений разное.

Одни переживают за нерациональное использование государственных средств, другие жалуются на нерадивых специалистов.

В тонкостях ямочного ремонта и неоднозначной ситуации разбирались в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

Вынужденная мера, чтобы засыпать яму: коммунальщики Вилейки объяснили скандальное видео

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