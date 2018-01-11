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«Выпивали, работали на свалке». Что известно о погибших на пожаре в Стайках

11.01.2018 - 17:01

Новости Беларуси. Жуткое происшествие в Борисовском районе: 5 человек погибли на пожаре в ночь на 11 января в деревне Стайки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жертвами огня стали 49-летний хозяин дома и его четверо гостей в возрасте от 29 до 56 лет. Сообщение о возгорании поступило посреди ночи. Сейчас специалисты отрабатывают возможные версии трагедии. Однако, по мнению местных жителей, основной причиной несчастья стало злоупотребление спиртными напитками хозяина дома.

Жители деревни Стайки:
Выпивали, работали на свалке. Вечером сюда приезжали, утром уезжали. Постоянно то пьянки, то драки.

Все шло к этому. К чему стремился, то и получилось. Предупреждали, говорили, мол, одумайся! Как бы, рано или поздно все равно что-то произойдет.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Согласно предварительным пояснениям очевидцев, накануне в доме компания распивала спиртные напитки. Также в доме осуществлялась топка печного оборудования. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по результатам проведенной доследственной проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, в доме было 7 человек. Мужчине и женщине, по счастливой случайности, удалось вовремя покинуть горящий дом.

«Выпивали, работали на свалке». Что известно о погибших на пожаре в Стайках

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