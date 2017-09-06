Вышел сборник белорусских пословиц и поговорок на китайском языке

Новости Беларуси. Белорусский фольклор на китайский лад: наши сказки, легенды, загадки теперь будут читать и в Поднебесной. Благодаря совместной работе ученых двух стран уже вышел сборник образцов народной мудрости – пословиц и поговорок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же планируют издать многотомник, который будет посвящен памятникам духовной культуры нашей страны.

Семь томов переведут не только на китайский, но и на английский языки. К слову, коллекция древнебелорусского искусства насчитывает более 20 тысяч произведений. А коллекция традиционного народного костюма – одна из лучших в Европе.